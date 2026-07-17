Предложили Фил Фоудън на Милан за заместник на Леао

Името на суперзвездата на Манчестър Сити Фил Фоудън изненадващо е било предложено на Милан като потенциален заместник на Рафаел Леао в атакуващата линия на „росонерите“]. Според Клаудио Раймонди от "SportMediaset", футболен посредник е предложил английския национал на няколко водещи европейски гранда, включително и на италианския клуб, като ръководството на Милан вече сериозно обмисля подобен входящ трансфер.

Английският плеймейкър изпрати изключително труден сезон, в който отношенията му с "гражданите" се влошиха сериозно, а настоящият му договор изтича през 2027 г., като Фоудън няма никакво намерение да го подновява.Финансовите параметри по евентуалната сделка изглеждат напълно реални и възможни за италианците. Манчестър Сити е поставил трансферна цена от 50-60 милиона евро за звездата си.

Милан вярва, че тази сума може да бъде покрита изцяло от очакваната продажба на Рафаел Леао, за когото клубът се надява да вземе същите пари. Заплатите на двамата играчи също съвпадат напълно – около 7-7.5 милиона евро на сезон, което на практика превръща операцията в чиста финансова размяна.

За да се задейства този трансферен домино ефект обаче, трябва да бъдат изпълнени две ключови условия. Първо, Рафаел Леао трябва официално да напусне „Сан Сиро“, като към него сериозен интерес проявява Тотнъм. Второ, Манчестър Сити ще пусне Фоудън едва след като си осигури негов заместник от световна класа, като голямата им трансферна цел е Енцо Фернандес.

Към този момент ситуацията е по-скоро възможен сценарий, отколкото преговори, но показва мащаба, в който Милан мисли за ерата след Леао

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages