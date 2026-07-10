Новият защитник на Милан: Можем да постигнем велики неща заедно

Новият защитник на Милан Марио Хила не скри големите си амбиции след своя трансфер от Лацио. Той също така изрази задоволство, че ще може да работи заедно с наставника на „росонерите“ Рубен Аморим.

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„Можем да постигнем велики неща заедно. Чувствам, че тук мога да достигна пълния си потенциал. Мисля, че мога да помагам на тима във всяка фаза. Аз съм истински перфекционист. Никога не се предавам и във всеки аспект от живота ми се целя възможно най-високо, без значение дали е на терена, или извън него. Тази фланелка има наистина специална тежест, която осъзнавам. Тук съм, за да се уча и да давам всичко от себе си на терена, за да достигна нивата, които са направили Милан велик“, заяви Хила пред клубния сайт.

Strengthening the wall 🧱🔴⚫ pic.twitter.com/dQwFChlVTs — AC Milan (@acmilan) July 10, 2026

„Щастлив съм. Трябва да се отплатя на клуба за голямата трансферна сума. Очаквам да постигнем добри неща и със състава, с който разполагаме, съм убеден, че това ще е така. Говорих с Рубен Аморим и много се радвам, че ще споделя този опит с него. Много поздрави на тифозите. Форца Милан! Нека да дадем всичко от себе си тази година“, добави централният бранител пред камерата на „Скай Спорт“.

Looking good in Rossonero! 🔴⚫ pic.twitter.com/7ESDPaCwVR — AC Milan (@acmilan) July 10, 2026

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