Предложиха Рафаел Леао на Тотнъм

Португалското крило на Милан Рафаел Леао е бил предложен на Тотнъм, но клубът, воден от Роберто Де Дзерби, засега не проявява интерес към привличането на нападателя. Това твърди трансферният експерт Фабрицио Романо.

Самият португалски национал се постави на трансферния пазар това лято, след като в няколко интервюта увери, че е дал всичко от себе си за „росонерите“ и е готов за ново предизвикателство в кариерата си. Леао заяви, че английската Премиър лийг и испанската Ла Лига може би са по-подходящи за неговия стил на игра. Въпреки това, намирането на клуб, готов да плати дори намалената му цена от 60 милиона евро, се оказва изключително трудна задача.

Появиха се информации, че Тотнъм проявява интерес към португалеца, но според Фабрицио Романо, ситуацията е точно обратната. В действителност посредниците на Леао са го предложили на „шпорите“, но от лондонския клуб не са били особено въодушевени от идеята да подпишат с крилото.

Желанието за раздяла изглежда е взаимно, тъй като договорът на Леао изтича през юни 2028 г. и от Милан нямат намерение да му предлагат удължаване, стремейки се да се освободят от високата му заплата. Това на практика се потвърждава и от думите на новия треньор Рубен Аморим, който заяви, че „идеалната“ позиция за Кристиан Пулишич е отляво в атакуващото трио. Именно това е позицията, която в момента се заема от Леао, което принуждава звездата на националния отбор на САЩ да играе отдясно.

Към момента единственият реален интерес към Леао идва от страна на Бенфика и Галатасарай.

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Снимки: Gettyimages