Милан обяви сделката си с Лацио, Реал Мадрид ще прибере голяма сума

От Милан официално обявиха привличането на защитника Марио Хила, който пристига с трансфер от Лацио. Испанецът е второто ново попълнение на „росонерите“, които преди това подписаха с нападателя Гонсало Рамош, пристигнал от Пари Сен Жермен.

Милан спечели надпреварата с Наполи за защитник на Лацио

Миланският гранд плати за централния бранител 25+5 млн. евро. Половината от общата сума или 15 млн. евро обаче ще отиде в касата на бившия му клуб Реал Мадрид. От друга страна, Хила подписа договор за пет сезона при заплата от 4,5 млн. евро и още 1 млн. под формата на бонуси.

Adding Spanish steel at the back 🛡️



¡Bienvenido, Mario Gila! 🇪🇸 pic.twitter.com/sgXICmNGGA — AC Milan (@acmilan) July 10, 2026

Хила пристигна на „Олимпико“ преди четири години, когато Лацио плати на Реал Мадрид 6 млн. евро за 50% от правата му. Оттогава насам той записа 120 мача, в които отбеляза два гола.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google