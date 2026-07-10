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Гледайте на живо: Мондиал 2026, Испания - Белгия
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  3. Милан обяви сделката си с Лацио, Реал Мадрид ще прибере голяма сума

Милан обяви сделката си с Лацио, Реал Мадрид ще прибере голяма сума

  • 10 юли 2026 | 21:12
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От Милан официално обявиха привличането на защитника Марио Хила, който пристига с трансфер от Лацио. Испанецът е второто ново попълнение на „росонерите“, които преди това подписаха с нападателя Гонсало Рамош, пристигнал от Пари Сен Жермен.

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Миланският гранд плати за централния бранител 25+5 млн. евро. Половината от общата сума или 15 млн. евро обаче ще отиде в касата на бившия му клуб Реал Мадрид. От друга страна, Хила подписа договор за пет сезона при заплата от 4,5 млн. евро и още 1 млн. под формата на бонуси.

Хила пристигна на „Олимпико“ преди четири години, когато Лацио плати на Реал Мадрид 6 млн. евро за 50% от правата му. Оттогава насам той записа 120 мача, в които отбеляза два гола.

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