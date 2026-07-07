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Милан спечели надпреварата с Наполи за защитник на Лацио

  • 7 юли 2026 | 21:08
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От Милан са постигнали споразумение с Лацио относно привличането на защитника Марио Хила, съобщават италианските трансферни експерти.

Общата трансферна сума възлиза на 30 млн. евро с включените бонуси. Половината от нея обаче ще отиде в касата на бившия клуб на испанеца, а именно Реал Мадрид. Миналата седмица Милан се споразумя и със самия Хила, който ще получи петгодишен договор със заплата от 4,5 млн. евро на сезон и още 1 млн. под формата на бонуси. Преди това централният бранител се беше договорил и с Наполи по настояване на новия наставник Масимилиано Алегри, който доскоро водеше именно “росонерите”. Неаполитанците обаче не успяха да постигнат сделка с Лацио.

“Орлите” привлякоха 25-годишния играч през лятото на 2022-ра, когато платиха на Реал Мадрид за него 6 млн. евро. Оттогава насам Хила изигра общо 120 мача, в които се разписа два пъти. Според Джанлука Ди Марцио и "24 сата" клубът е харесал за негов наследник друг испанец, а именно 21-годишния Сержи Домингес, който играе за Динамо (Загреб) и е юноша на Барселона. За него ще бъдат платени 10-12 млн. евро, а самият играч ще получи петгодишен договор при заплата от 1,4 млн. евро на сезон.

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