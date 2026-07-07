Милан спечели надпреварата с Наполи за защитник на Лацио

От Милан са постигнали споразумение с Лацио относно привличането на защитника Марио Хила, съобщават италианските трансферни експерти.

Общата трансферна сума възлиза на 30 млн. евро с включените бонуси. Половината от нея обаче ще отиде в касата на бившия клуб на испанеца, а именно Реал Мадрид. Миналата седмица Милан се споразумя и със самия Хила, който ще получи петгодишен договор със заплата от 4,5 млн. евро на сезон и още 1 млн. под формата на бонуси. Преди това централният бранител се беше договорил и с Наполи по настояване на новия наставник Масимилиано Алегри, който доскоро водеше именно “росонерите”. Неаполитанците обаче не успяха да постигнат сделка с Лацио.

🚨🔴⚫️ AC Milan agree deal to sign Mario Gila from Lazio, here we go! New centre back for Rúben Amorim.



Club to club verbal agreement in place after 5 year deal agreed with Gila who asked to leave and join Milan project. 🇪🇸



Real Madrid receive 50% of the deal. pic.twitter.com/AJMGgv8pyB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2026

“Орлите” привлякоха 25-годишния играч през лятото на 2022-ра, когато платиха на Реал Мадрид за него 6 млн. евро. Оттогава насам Хила изигра общо 120 мача, в които се разписа два пъти. Според Джанлука Ди Марцио и "24 сата" клубът е харесал за негов наследник друг испанец, а именно 21-годишния Сержи Домингес, който играе за Динамо (Загреб) и е юноша на Барселона. За него ще бъдат платени 10-12 млн. евро, а самият играч ще получи петгодишен договор при заплата от 1,4 млн. евро на сезон.

🚨 La Lazio acelera por Sergi Domínguez.



Según Gianluca @DiMarzio , el conjunto biancoceleste ha retomado los contactos por el central español de 21 años.



Formado en La Masia, el ex Barcelona disputó su primera temporada con el Dinamo Zagreb, donde dejó buenas sensaciones y… pic.twitter.com/pzA19OLfnk — Zona Serie A (@ZonaSerieA_ES) July 7, 2026

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