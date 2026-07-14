Рубен Аморим с първа тренировка начело на Милан

Португалският специалист Рубен Аморим проведе първата си тренировка като нов старши треньор на италианския гранд Милан в понеделник. Аморим беше назначен начело на „росонерите“ миналия месец, подписвайки двугодишен договор. Той заменя на поста Масимилиано Алегри. Това бележи завръщането му към треньорската професия, след като беше уволнен от Манчестър Юнайтед през януари.

Той прекара начело на английския клуб едва 14 месеца. На заниманието бе и новото попълнение Марио Хила. Тренировката беше наблюдавана от фенове, въпреки че организираните групи от привърженици не присъстваха в знак на протест срещу ръководството на клуба.

Новият защитник на Милан: Можем да постигнем велики неща заедно

Милан ще се изправи срещу бившия отбор на Аморим, Манчестър Юнайтед, в последната си предсезонна контрола, която ще се играе в Полша на 15 август.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google