Аморим пристигна в Милано и разкри защо избра да води „росонерите“

Точно седмица преди началото на предсезонната подготовка на Милан, новият наставник на тима Рубен Аморим пристигна в Милано. Той беше причакан на местното летище от италиански журналисти, които го попитаха на какво се дължи решението му да поеме „росонерите“.

„Ако видите едно мое старо интервю, в него казах, че това е един специален за мен клуб. Също така е едно чудесно предизвикателство. След последната ми работа (в Манчестър Юнайтед – б.р.), аз си казах, че трябва да избирам по-леки предизвикателства, но ето ме тук (смее се – б.р.). Това е още по-голямо предизвикателство. Аз обаче съм горд да бъда тук и сега искам да работя с моя щаб и играчите ми. Наистина се радвам да бъда тук. Дали пристигам с намерението да печеля? Няма как да дойдеш в Милан без този манталитет. Имаме много работа за вършене, но щом си треньор на Милан, трябва да играеш за победа“, отговори Аморим, който днес посети първо клубния офис, а след това и „Сан Сиро“.

Former #mufc head coach Ruben Amorim: “I promised myself after the last one [challenge at United], I would choose a smaller challenge.”



🎥 @86_longo pic.twitter.com/moO3HBASco — utdreport (@utdreport) July 6, 2026

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