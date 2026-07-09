Защитник на Милан не иска да подсили новак в Премиър лийг

Защитникът на Милан Фикайо Томори е отхвърлил оферта от Ковънтри, информира Sportmediaset.
Договорът на 28-годишния футболист изтича през юни 2027-а и това прави продажбата му неизбежна това лято, тъй като италианският гранд ще опита са възстанови поне част от близо 36-те милиона евро, похарчени за привличането на Томори от Челси през 2021 година. Милан иска около 15-20 милиона евро за централния бранител - сума, която Ковънтри би могъл да покрие след промоцията си в Премиър лийг.
Томори обаче вече е изключил възможността да се присъедини към английския тим, тъй като той смята това за твърде голяма крачка надолу спрямо "Сан Сиро" и е готов да изчака по-атрактивни предложения.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages