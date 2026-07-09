Защитник на Милан не иска да подсили новак в Премиър лийг

Защитникът на Милан Фикайо Томори е отхвърлил оферта от Ковънтри, информира Sportmediaset.

Договорът на 28-годишния футболист изтича през юни 2027-а и това прави продажбата му неизбежна това лято, тъй като италианският гранд ще опита са възстанови поне част от близо 36-те милиона евро, похарчени за привличането на Томори от Челси през 2021 година. Милан иска около 15-20 милиона евро за централния бранител - сума, която Ковънтри би могъл да покрие след промоцията си в Премиър лийг.

🚨🔵 𝐍𝐄𝐖: Frank Lampard is reportedly keen on a reunion with Fikayo Tomori at Coventry City.



According to reports in Italy, the Sky Blues are interested in the AC Milan defender, with Lampard said to be pushing for the move ahead of the new Premier League season.



Tomori has… pic.twitter.com/i6cQpqNn6Q — Sky Blues Media (@SkyBluesMedia) July 9, 2026

Томори обаче вече е изключил възможността да се присъедини към английския тим, тъй като той смята това за твърде голяма крачка надолу спрямо "Сан Сиро" и е готов да изчака по-атрактивни предложения.

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Снимки: Gettyimages