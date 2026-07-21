И Барселона следи ситуацията с Фил Фоудън

Ръководството на Барселона не изпуска от поглед големите възможности, които летният трансферен пазар предлага за подсилване на състава. В клуба са забелязали известна несигурност около бъдещето на Фил Фоудън в Манчестър Сити, където през миналия сезон той записа 10 гола и 7 асистенции в 50 мача. Според журналиста Екрем Конур, „блаугранас“ се стремят да се възползват от този сценарий и обмислят възможността да преговарят за трансфера му на цена, по-ниска от обичайната му пазарна стойност.

Настоящият договор на британския нападател с „гражданите“ е до юни 2027 г. Тази дългосрочна обвързаност дава на клуба от „Етихад Стейдиъм“ известна свобода на действие, но липсата на споразумение за подновяване вече поражда съмнения в офисите на английския тим. Висшите етажи на „Камп Ноу“ остават в очакване на всяко развитие, което би улеснило отправянето на официална оферта през следващите седмици.

Каталунците обаче не са сами в тази международна надпревара. Милан също следи стъпките на английската перла, за да подсили своята атака за новия сезон. Интересът на италианския тим добавя допълнителен натиск върху ръководството в Манчестър, което трябва да реши дали да седне на масата за преговори, или да затвори вратата за напускането на своя играч.

Икономическата мощ на Премиър лийг и интересът от други първенства добавят интрига към тази сага. Трябва да се припомни, че през септември 2025 г. Манчестър Сити отхвърли зашеметяваща оферта от 130 милиона евро от саудитския Ал-Насър. По онова време британското ръководство не обмисляше продажбата на своя футболист при никакви обстоятелства.

Спортното ръководство на Барселона анализира подходящи финансови формули, за да осъществи операция от такъв мащаб. Въпреки че към днешна дата приоритетите на шампиона на Испания са други, тази възможност ще бъде следена отблизо, в случай че основните цели не бъдат постигнати и се наложи прибягване до „План Б“. Темата остава отворена.

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Снимки: Gettyimages