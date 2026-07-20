Френски национал преминава прегледи в ПСЖ, Астън Вила отново ще получи ниска откупна клауза

Френският национален защитник Люка Дин преминава днес медицински прегледи в шампиона Пари Сен Жермен, преди да подпише договор с клуба за 3 години, пише вестник "Льо Паризиен". ПСЖ ще плати откупната клауза на досегашния му клуб Астън Вила, която е малко под от 10 милиона евро. Люка Дин, който днес навършва 33 години, се завръща в двукратния победител в Шампионската лига след десет години прекъсване. Междувременно той игра в английската Висша лига, като облича екипите на Евертън и Астън Вила, а преди това има кратък престой и в Барселона. Той е юноша на Лил, а за "петлите" има 64 мача.

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Le PSG a levé la clause de Lucas Digne, le latéral d'Aston Villa, qui va passer sa visite médicale dans les prochaines heures > https://t.co/n7Dhy7P75q pic.twitter.com/5rGQQZnK8x — L'Équipe (@lequipe) July 20, 2026

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Снимки: Gettyimages