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Френски национал преминава прегледи в ПСЖ, Астън Вила отново ще получи ниска откупна клауза

  • 20 юли 2026 | 16:18
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Френският национален защитник Люка Дин преминава днес медицински прегледи в шампиона Пари Сен Жермен, преди да подпише договор с клуба за 3 години, пише вестник "Льо Паризиен". ПСЖ ще плати откупната клауза на досегашния му клуб Астън Вила, която е малко под от 10 милиона евро.  Люка Дин, който днес навършва 33 години, се завръща в двукратния победител в Шампионската лига след десет години прекъсване. Междувременно той игра в английската Висша лига, като облича екипите на Евертън и Астън Вила, а преди това има кратък престой и в Барселона. Той е юноша на Лил, а за "петлите" има 64 мача.  

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Снимки: Gettyimages

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