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Ювентус поднови преговорите с Горецка

  • 21 юли 2026 | 03:27
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Ювентус поднови преговорите с Горецка

Ювентус е подновил преговорите със свободния агент Леон Горецка. Според информациите, германецът изисква заплата от 7 милиона евро на сезон и бонус при подписване в размер на 10 милиона евро. Интерес към играча проявява и Чикаго Файър.

Първоначално се очакваше халфът да премине в Серия "А", но в отбора на Милан, с който на практика имаше постигната договорка. Всичко обаче се промени, след като Макс Алегри беше уволнен и заменен от Рубен Аморим.

Германският национал стана свободен агент, след като договорът му с Байерн (Мюнхен) изтече миналия месец. На 31 години и след участие на Световното първенство през 2026 г. със страната си, Горецка остава привлекателна фигура за много клубове. Сред тях е и отборът от Мейджър Лийг Сокър Чикаго Файър, въпреки че самият играч се надява да продължи кариерата си в европейския футбол.

Според „Калчомеркато“ директорите на Ювентус са възобновили контактите с представителите на Горецка, за да обсъдят личните му условия. Операцията няма да бъде евтина, защото макар технически да е „безплатен“, той има изискване за бонус при подписване от 10 милиона евро, в допълнение към огромната нетна заплата от 7 милиона евро на сезон.

Той е смятан за алтернатива на Франк Кесие, чийто договор с Ал-Хилал също изтече. Кесие иска заплата от 5 милиона евро на сезон, но при по-дълъг, тригодишен контракт.

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Снимки: Gettyimages

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