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  3. Шефовете на Ювентус са предвидили среща с агента на Емилиано Мартинес

Шефовете на Ювентус са предвидили среща с агента на Емилиано Мартинес

  • 8 юли 2026 | 12:20
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Ключов кръг от преговори между ръководството на Ювентус и агента на вратаря на Астън Вила Емилиано Мартинес ще се проведе днес след участието на футболиста в драматичната победа на националния отбор на Аржентина с 3:2 над Египет на Световно първенство в Северна Америка.

Лятото е доста натоварено за Мартинес между задълженията му на Мондиал 2026 и решението за потенциалната следваща стъпка в кариерата му на клубно ниво. Ювентус е отбелязал напредък в преговорите за привличането на вратаря, информира популярният журналист Джанлука Ди Марцио, но ръководството на гранда от Торино се опитва да ускори още повече финализирането на сделката с Астън Вила. Това е и причината шефовете на италианския клуб да планират лична среща с агента на 33-годишния играч.

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Снимки: Gettyimages

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