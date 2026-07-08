Шефовете на Ювентус са предвидили среща с агента на Емилиано Мартинес

Ключов кръг от преговори между ръководството на Ювентус и агента на вратаря на Астън Вила Емилиано Мартинес ще се проведе днес след участието на футболиста в драматичната победа на националния отбор на Аржентина с 3:2 над Египет на Световно първенство в Северна Америка.

Лятото е доста натоварено за Мартинес между задълженията му на Мондиал 2026 и решението за потенциалната следваща стъпка в кариерата му на клубно ниво. Ювентус е отбелязал напредък в преговорите за привличането на вратаря, информира популярният журналист Джанлука Ди Марцио, но ръководството на гранда от Торино се опитва да ускори още повече финализирането на сделката с Астън Вила. Това е и причината шефовете на италианския клуб да планират лична среща с агента на 33-годишния играч.

‼️ Juventus are speeding things up to secure their new number one. After the contacts that took place today, the management is ready to accelerate. In fact, a meeting is scheduled for tomorrow between CEO Giovanni Carnevali, Ricky Massara, and Dibu Martinez’ agent.



This… pic.twitter.com/XBS94mK7pi — JuveFC (@juvefcdotcom) July 7, 2026

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Снимки: Gettyimages