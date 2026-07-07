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Официално: Ювентус назначи бивш директор на Милан и Рома

  • 7 юли 2026 | 15:30
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Официално: Ювентус назначи бивш директор на Милан и Рома

От Ювентус официално обявиха назначаването на Фредерик Масара за нов футболен директор на клуба. Така той ще си сътрудничи с новия изпълнителен директор Джовани Карневали и спортния директор Марко Отолини, който също пристигна в клуба наскоро.

Масара натрупа солиден опит като ръководител, предимно в Серия "А". След като беше футболист и помощник-треньор, 57-годишният италианец стартира директорската си кариера в Палермо през 2008-а. Две години по-късно някогашното крило премина в Рома, където остана до 2019-а. Тогава той премина в Милан, където работи успешно с Паоло Малдини в продължение на четири сезона. След едногодишна почивка последва една кампания във френския Рен, а през миналото лято се завърна в Рома, откъдето си тръгна в края на май.

Карневали приветства Масара в Ювентус, изразявайки увереност в оформянето на успешен тандем с него. “Убеден съм, че ние изграждаме солидна, компетентна и единна структура, която е способна да подкрепя нашите амбиции както в настоящето, така и в бъдещето. Щастливи сме да приветстваме Фредерик към “черно-бялото” семейство. Неговата експертиза и дълбоките му познания за футбола представляват добавена стойност и допълват по перфектен начин професионалните умения, които вече са налице в организационната структура на клуба”, заяви той пред сайта на Ювентус.

Междувременно, клубната легенда Джорджо Киелини получи нова ръководна позиция, след като досега той отговаряше за футболната стратегия на “Старата госпожа”. Оттук нататък бившият защитник ще бъде директор по клубните въпроси, “подсилвайки способността на Ювентус да се изграждат и поддържат взаимоотношения, както и да се представляват неговите интереси пред ключови институции, стратегически партньори и спортни организации в Италия и по света”.

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Снимки: Gettyimages

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