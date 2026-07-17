Спалети: Ювентус има нужда от подсилване, все още сме далеч от Скудетото

Ювентус стартира подготовката си за сезон 2026/27, като през седмицата тренировките бяха подновени с оглед на предстоящите приятелски срещи. Началото на сезона бе дадено и пред микрофоните с първата пресконференция на Лучано Спалети. Наставникът на „бианконерите“ анализира най-важните теми от първите дни, като засегна както работата на терена, така и трансферния пазар.

„Позволете ми да отправя една мисъл към Силвио Балдини за загубата на Валентина. От името на моето семейство и на целия Ювентус“, започна Спалети, след което продължи: „Първите дни? Развиха се по предначертан сценарий. Видях, че момчетата са наясно с това, което не успяхме да постигнем през миналия шампионат, но също така и с нашите възможности. Именно върху недостатъците трябва да изградим подготовката за следващия сезон.“

Luciano Spalletti speaking the media FULL 🔉:



“Good morning everyone, welcome back and allow me to dedicate a thought to Silvio Baldini from the bottom of my heart for the loss of his Valentina”



“We spent the first few days following an organized script. I found boys aware of… pic.twitter.com/V8pPThQb4T — 🎥 The AJC 🏳️🏴 (@The_AJC_) July 17, 2026

Спалети коментира и периода след равенството в дербито с Торино преди 50 дни: „Винаги мисля за собствената си работа и за това какво бих могъл да направя по-добре. Всички знаем, че се изисква повече. Преживях онези дни с чувство на дискомфорт, защото тази игра е свързана с резултати. Ще се опитаме да поемем по различен път още от утре, защото ще се изправим срещу отбор, който е по-напред в подготовката (Базел - б.р.). Пътят, по който вървим, е правилният, но трябва да променим темпото, с което го изминаваме. Трябва да знаем кога е моментът да ускорим, това е най-важното.“

🚨 Juventus players had a meeting with Spalletti, Carnevali and Massara ahead of the new season. ✅ pic.twitter.com/pvcCeAgXHI — Forza Juve | 𝑒𝑛. (@TheFJEN) July 13, 2026

След това треньорът на Ювентус говори за състава: „Трябва да тренирам по-добре в сравнение с миналия сезон, защото добрите примери винаги идват с изисквания. Всички знаем, че нашият състав има нужда от подсилване. На някои позиции дори от попълване. Наясно сме с това и ето защо трябва да свършим задълбочена работа, знаейки, че това, което може да ни затрудни, са сроковете, определени от наличието на Световното първенство. Пазарът все още не е стартирал, с изключение на няколко отбора, включително и нас. Има още работа за вършене, но всички сме много организирани и убедени в пътя, който трябва да извървим.“

🚨🗣️ Luciano Spalletti: "I need to coach the team better than I did last season." pic.twitter.com/PjZvosTA0x — Juventus Xtra (@juven_xtra) July 17, 2026

Относно целите за новия сезон, включващи завръщане в Шампионската лига и успешно участие в Лига Европа, Спалети заяви: „Анализираме сезон, в който не постигнахме желания резултат, но не и провален сезон. Направихме много неща добре. Има какво да подобрим в определени моменти. Тази година сме убедени и в състояние да мислим, че ако работим правилно, можем да се борим за място в Шампионската лига, защото това се очаква от нас. Искаме да се борим за челните места, трябва да сме добри и да не допускаме грешки. Що се отнася до Скудетото, все още сме далеч.“

За играчите, завърнали се от наеми, той каза: „За някои клубове вече не става въпрос само за купуване и продаване, а и за даване на възможност на играчи, натрупали различен опит, да покажат своята стойност. Трябва да сме добри в това да ги оценим внимателно, но преди не ги познавах. Намерих ги мотивирани. Кефрен Тюрам? Той трябва да следва тази програма за индивидуална работа. В момента има подобрение по отношение на проблема, който го извади от игра в края на миналия сезон.“

Край на сагата: Влахович ще напусне Ювентус като свободен агент

Спалети е спокоен за трансферния пазар: „Там има важна работа за вършене, но съм спокоен, че тя ще бъде свършена. В синхрон сме. Ще има трудности предвид класирането от миналата година и изискванията на пазара, но виждам, че директорите са ангажирани и съм оптимист. Душан Влахович? Аз направих това, което беше в моята компетенция. След това има икономически аспект, който не е от моята компетенция. След края на шампионата не съм говорил отново с него. Той знае какво мисля, а вратите на офисите на нашите директори са винаги отворени. За да влезеш, трябва да позвъниш на звънеца (смее се - бел. ред.). Кенан Йълдъз? Имаме щаб от най-високо ниво във всяко едно отношение. Очакваме го с отворени обятия, защото той е важен за нас. Според разговорите, които водихме, и мислите, които имаме, Йълдъз ще се върне и ще бъде в състояние веднага да се присъедини към групата. Имаше нужда от малко почивка.“

Наставникът коментира и новите попълнения: „Мехмет Зеки Челик е надежден футболист с характер. Мисля, че беше добра идея да го привлечем. Той няма да има проблеми с адаптацията, опитен играч е. Джеф Екатор има сериозен потенциал, който клубът много добре успя да привлече. Притежава качествата на модерния нападател, който има всички характеристики, за да бъде завършен номер 9. Трансферният прозорец може да повлияе, разбира се. Така е устроен. Това е нещо, с което трябва да се научим да живеем. Може да се случи някой играч да си тръгне, защото предвид крайния резултат от миналата година, може да се наложи да продадем някого. Ще бъдем подготвени. Може в даден момент изведнъж да получите известие, което обявява нов играч, както се случи вчера. Това показва един силен клуб, защото подобни отбори знаят как да изненадват.“

Ювентус с трансферен удар

Относно връзката между ръководството и треньора, той добави: „Винаги съм имал добри отношения с всички ръководители и директори в кариерата си. С някои съм имал различни гледни точки, но аз говоря за футболисти. С клуба не говоря за ръководители и директори. Когато поемеш отбор в движение, нямаш цялото време да изградиш необходимите връзки, но Франсоа Модесто беше с мен през цялото време. Дамиен Комоли, въпреки че имаше клубни ангажименти, често идваше с нас на терена. От моя гледна точка всичко беше нормално. Познавам по-добре Джовани Карневали и Масара. С Рики вече съм работил, познавам неговото топ ниво. С Карневали никога не съм работил, но отношенията, които имаме от години, ни свързват и ни позволяват да си имаме доверие. Така че им имам пълно доверие.“

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Снимки: Gettyimages