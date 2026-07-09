Стана ясно какво ще предложи Ювентус на ПСЖ след първата отказана оферта

От Ювентус са подготвили нова оферта за нападателя на Пари Сен Жермен Рандал Коло Муани, след като предложението им, надхвърлящо 30 млн. евро, беше отказано.

Според трансферния експерт Николо Скира “бианконерите” са готови да предложат наем със задължителна опция за закупуване. Става въпрос за 10 млн. евро за преотстъпването и 25+3 млн. евро при постоянен трансфер. Междувременно, торинският гранд вече се е договорил със самия играч за петгодишен договор при заплата от 5 млн. евро на сезон.

🚨🇫🇷 JUST IN: Juventus are ready to offer €38M to sign Kolo Muani. It would be a loan with an obligation to buy.



― @NicoSchira pic.twitter.com/egqoEIxKoG — Forza Juve | 𝑒𝑛. (@TheFJEN) July 9, 2026

Коло Муани вече е играл за Ювентус, като това стана през втория полусезон на 2024/25, когато французинът се отчете с 10 гола и 3 асистенции в 22 мача. Веднага след това “Старата госпожа” потърси ново споразумение с ПСЖ, но оттам отхвърлиха офертите им за ново преотстъпване, но с включена опция за закупуване. Любопитното е, че след това парижани пратиха 27-годишния играч в Тотнъм чрез обикновен наем, по време на който нападателят записа 41 двубоя с 5 гола и 4 асистенции.

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Снимки: Gettyimages