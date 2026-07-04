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  3. Байерн предлага 30 милиона за бразилски национал, но Ювентус иска повече

Байерн предлага 30 милиона за бразилски национал, но Ювентус иска повече

  • 4 юли 2026 | 17:42
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Германският шампион Байерн (Мюнхен) е отправил първата си оферта за централния защитник на Ювентус. Предложението на стойност 30 млн. евро обаче е било отхвърлено от торинския гранд, пише “Гадзета дело спорт”.

Изданието припомня, че откупната клауза на бразилския национал, която е в сила до 10 август, е в размер на 58 млн. евро. Баварците не са склонни да платят толкова висока сума за 30-годишния защитник, но Ювентус е готов да го продаде за 40 млн. евро. Така клубът би финансирал своите входящи трансфери, докато самият играч също е отворен към възможността за ново предизвикателство, както самият той призна към края на изминалия сезон.

Бремер, който сега е на Мондиал 2026, е записал общо 122 мача с 12 гола и 5 асистенции за четири години в Ювентус.

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Снимки: Gettyimages

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