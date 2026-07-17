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Ювентус с трансферен удар

  • 17 юли 2026 | 02:26
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Ювентус с трансферен удар

Ювентус привлече защитника на Рома Зеки Челик със светкавичен трансферен удар, проваляйки сигурното му подновяване на договора с римляните. Досегашният десен бек на „вълците“ премина успешно медицинските прегледи в Торино и подписа официален договор с „бианконерите“ за следващите три сезона.

Операцията е била проведена в пълна секретност от спортния директор Фредерик Масара точно в момента, в който всичко изглеждаше уредено Челик да остана в Рим. Обратът е изключително болезнен за Рома, тъй като клубът от столицата вече имаше устно споразумение с турския национал за заплата от 3 милиона евро на сезон и се чакаше само официалното съобщение.

Ключовият пропуск на Рома се оказа фактът, че предишният договор на бранителя изтече на 30 юни. Тъй като през последните две седмици той е бил свободен агент, нищо не го е обвързвало юридически с римляните, което е позволило на Ювентус да затвори сделката без никакви пречки.

Зеки Челик е на 29 години и играе на позицията десен краен защитник, като при нужда може да действа и като десен халф-бек в по-офанзивна схема на игра. Турският национал е юноша на Бурсаспор, но голямото си име в европейския футбол изгради във френския Лил. С френския тим той записа впечатляващ престой между 2018 и 2022 година, като стана шампион на Лига 1 и спечели Суперкупата на Франция, преди Рома да го откупи за сумата от 7 милиона евро.

По време на четиригодишния си престой в лагера на „вълците“ Челик записа над 100 официални мача във всички турнири, в които се отличи с 2 гола и помогна на тима да достигне до финала в Лига Европа през 2023 година. През изминалия сезон в Серия "А" турският бранител беше твърд титуляр в по-голямата част от двубоите, като записа 34 шампионатни срещи. Въпреки стабилното си и постоянно представяне в Рим, Челик реши да не подновява договора си, за да премине като свободен агент в редиците на най-титулувания италиански клуб.

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