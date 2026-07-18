Фалстарт за Ювентус в предсезонните контроли

Отборът на Ювентус завърши наравно 0:0 с Базел в първата си лятна контрола, която се изигра на стадиона на швейцарския гранд.

Италианците бяха тези, които имаха по-голямо притежание на топката и отправиха повече удари в двубоя. Въпреки това те можеха да загубят мача, ако не беше спасяването на резервния вратар Матия Перин при дузпата на Филип Отеле в 58-ата минута. Базел пък приключи мача с човек по-малко на терена, тъй като в заключителните минути вторият страж Мирко Салви беше изгонен с директен червен картон за свой фал извън наказателното поле. От друга страна, около половин час след началото на срещата новото попълнение на Ювентус Джеф Екатор беше принудително заменен заради контузия и така на върха на атаката го замести Лоис Опенда.

Следващата контрола на “Старата госпожа” е срещу белгийския Стандард (Лиеж) на 25 юли.

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Снимки: Gettyimages