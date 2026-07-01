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Ювентус и Дженоа си стиснаха ръцете за Екатор

  • 1 юли 2026 | 04:43
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Ювентус и Дженоа си стиснаха ръцете за Екатор

Младият нападател на Дженоа Джеф Екатор, който беше част от експерименталния състав на Италия в контролите срещу Люксембург и Гърция, ще продължи кариерата си в Ювентус.

Според почти всички авторитетни източници от Ботуша, сделката вече е финализирана. Екатор ще подпише с „бианконерите“ срещу трансферна сума от около 16 милиона евро, с допълнителни 2 милиона под формата на бонуси. Дженоа ще получи и перспективния краен защитник от втория отбор на Юве Давид Пучка, чиято стойност е около 5 милиона евро.

Екатор вече пристигна в Торино и се отправи към „Джей Медикъл“, за да премине задължителните медицински прегледи. Той ще подпише петгодишен договор със "Старата госпожа", като ще прибира по 1,3 милиона евро на сезон.

Ювентус преговаря с Дженоа за млад талант, който дебютира за Италия
Ювентус преговаря с Дженоа за млад талант, който дебютира за Италия

Това е първият случай от няколко години, в който Ювентус привлича един от най-големите млади италиански таланти в атака. Екатор направи своя дебют в мъжкия футбол на 17-годишна възраст с екипа на Дженоа, влизайки като късна смяна в ранните кръгове на Купата на Италия. Седмица по-късно той дебютира и в Серия "А" под ръководството на тогавашния наставник Алберто Джилардино при равенство срещу Интер.

За 1725 минути игра в първите си два сезона в първенството Екатор е записал 54 мача и е отбелязал 4 гола. Повечето му участия са като резерва, като той започна от първата мионута 6 мача в дебютния си сезон, а през изминалата кампания този брой се увеличи до 9.

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Снимки: Imago

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