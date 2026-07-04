Бивш халф на Милан се надява на трансфер в Ювентус, който обаче има други приоритети

Капитанът на Кот д'Ивоар Франк Кесие продължава да се самопредлага на Ювентус, надявайки се на втори етап в Серия "А" след този с фланелката на Милан, съобщава Фабрицио Романо.

Както е известно, в момента 29-годишният халф е свободен агент, след като отказа да поднови изтеклия си договор със саудитския Ал-Ахли, където прекара последните три сезона. Заради факта, че Кесие може да пристигне без трансферна сума, от “Старата госпожа” проявяват интерес към него. Въпреки това в момента оттам имат други приоритети, а именно привличането на вратар и нападател. Едва след това оттам биха помислили върху възможна договорка с полузащитника, който стана шампион на Италия с Милан през 2022 година, а с Ал-Ахли записа 119 мача с 26 гола и 15 асистенции.

‼️@FabrizioRomano: Franck Kessié has been sending signals to Juventus, both publicly and privately. The midfielder has been making himself available for several months and would welcome the opportunity to return to Italy.



As a free agent, Kessié would represent an interesting… pic.twitter.com/snA5iaVrev — JuveFC (@juvefcdotcom) July 4, 2026

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Снимки: Gettyimages