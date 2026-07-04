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  3. Бивш халф на Милан се надява на трансфер в Ювентус, който обаче има други приоритети

Бивш халф на Милан се надява на трансфер в Ювентус, който обаче има други приоритети

  • 4 юли 2026 | 18:33
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Капитанът на Кот д'Ивоар Франк Кесие продължава да се самопредлага на Ювентус, надявайки се на втори етап в Серия "А" след този с фланелката на Милан, съобщава Фабрицио Романо.

Както е известно, в момента 29-годишният халф е свободен агент, след като отказа да поднови изтеклия си договор със саудитския Ал-Ахли, където прекара последните три сезона. Заради факта, че Кесие може да пристигне без трансферна сума, от “Старата госпожа” проявяват интерес към него. Въпреки това в момента оттам имат други приоритети, а именно привличането на вратар и нападател. Едва след това оттам биха помислили върху възможна договорка с полузащитника, който стана шампион на Италия с Милан през 2022 година, а с Ал-Ахли записа 119 мача с 26 гола и 15 асистенции.

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Снимки: Gettyimages

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