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Манчестър Сити разпродава вещи на Гуардиола на благотворителен търг

  • 21 юли 2026 | 00:24
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Манчестър Сити разпродава вещи на Гуардиола на благотворителен търг

Английският шампион Манчестър Сити организира търг с десетки лични вещи на бившия си мениджър Пеп Гуардиола. Сред предметите са ръкописни бележки, мотивационни писма до играчите, тактически планове и няколко бутилки уиски, подарени на специалиста от различни клубове.

Всички събрани средства от аукциона ще бъдат дарени за благотворителност.

От клуба съобщиха, че на онлайн търга ще бъдат предложени разнообразни артикули от кабинета на Гуардиола. Сред тях са неговото тренировъчно яке, столът от бюрото му, лампа, комплект чаши за кафе, сувенири и дори колекция от тамян.

Испанският наставник напусна „гражданите“ след края на миналия сезон. За близо десетилетие начело на тима той спечели шест титли от Висшата лига, както и трофеи от Шампионската лига и Световното клубно първенство.

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Манчестър Сити предостави линк към 360-градусова виртуална разходка из офиса на испанеца, където предметите за продан са маркирани за наддаване на уебсайта „МачУорнШърт“.

Част от колекцията е и футболна топка с илюстрации, посветени на пътя на Ерлинг Холанд към неговия гол номер 100 във Висшата лига, подписана лично от нападателя. Този артикул вече е достигнал цена от близо 3000 евро, а търгът ще приключи в неделя.

Треньорската свирка на Гуардиола също е обявена за продан, както и рамкирани снимки, една от които показва испанеца, позиращ пред спечелените трофеи.

Комплект от негови сувенири, включващ две керамични костенурки и изрисувана звезда, вече е събрал наддавания на стойност 111 евро.

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Снимки: Gettyimages

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