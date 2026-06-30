Манчестър Сити вече води разговори за сензацията на Мароко

Манчестър Сити вече е започнал първоначални преговори за бъдещ трансфер на 18-годишния марокански национал Аюб Буади. Според Фабрицио Романо планът на “гражданите” е талантът да остане в Лил за още един сезон и евентуално да го привлекат през следващото лято.

Поне четири клуба вече участват в разговори за Буади, но Пари Сен Жермен не е сред тях, добавя трансферният експерт. В последните седмици се твърдеше, че Ливърпул, Манчестър Юнайтед, Арсенал, Реал Мадрид и Байерн (Мюнхен) се интересуват от таланта.

Твърди се, че Лил ще иска минимум 70 милиона евро за Буади плюс бонуси, с които сумата да достигне 100 милиона.

18-годишният халф е едно от откритията на Мондиал 2026, след като избра да представлява Мароко пред Франция. Той започна като титуляр в три от четири мача на “атласките лъвове”, влючително във вчерашния сблъсък от 1/16-финалите срещу Нидерландия.

🚨🇲🇦 Manchester City held initial talks for Ayyoub Bouaddi as potential target for the future.



There are 4 clubs involved, PSG not advancing yet having different top priorities.#MCFC keen on Bouaddi with possible plan to let him stay at Lille until start of season 2027/28. pic.twitter.com/LRPZd1ViLY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google