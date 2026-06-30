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Манчестър Сити вече води разговори за сензацията на Мароко

  • 30 юни 2026 | 15:30
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Манчестър Сити вече е започнал първоначални преговори за бъдещ трансфер на 18-годишния марокански национал Аюб Буади. Според Фабрицио Романо планът на “гражданите” е талантът да остане в Лил за още един сезон и евентуално да го привлекат през следващото лято.

Поне четири клуба вече участват в разговори за Буади, но Пари Сен Жермен не е сред тях, добавя трансферният експерт. В последните седмици се твърдеше, че Ливърпул, Манчестър Юнайтед, Арсенал, Реал Мадрид и Байерн (Мюнхен) се интересуват от таланта.

Твърди се, че Лил ще иска минимум 70 милиона евро за Буади плюс бонуси, с които сумата да достигне 100 милиона.

18-годишният халф е едно от откритията на Мондиал 2026, след като избра да представлява Мароко пред Франция. Той започна като титуляр в три от четири мача на “атласките лъвове”, влючително във вчерашния сблъсък от 1/16-финалите срещу Нидерландия.

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