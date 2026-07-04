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Кьолн привлече талант на Манчестър Сити

  • 4 юли 2026 | 13:08
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Кьолн привлече талант на Манчестър Сити

Германският футболен клуб Кьолн привлече юношата на Манчестър Сити Джамай Симпсън-Пюзи с постоянен договор за четири години, след като прекара миналия сезон под наем в отбора от Бундеслигата.

20-годишният англичанин, който играе като централен бранител, премина през академията на "гражданите" и през 2024 година направи дебюта си за мъжкия отбор под ръководството на Пеп Гуардиола. Той обаче изигра само шест мача за Сити във всички турнири и през миналото лято беше пратен под наем в шотландския Селтик.

След неуспешен престой в Глазгоу през първата половина на сезон 2025/26, Симпсън-Пюзи пристигна под наем в състава на Кьолн през януарския трансферен прозорец, изигравайки 11 мача до края на кампанията.

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