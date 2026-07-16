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Манчестър Сити се опитва да вземе бразилски талант

  • 16 юли 2026 | 17:51
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Манчестър Сити се опитва да вземе бразилски талант

От Манчестър Сити са отправили оферта за бразилския талант Жоао Виктор, информира местното издание “Глобо”. От “Етихад” са направили предложение на стойност 8.5 милиона паунда за 20 годишния футболист, чиято основна позиция е като ляво крило, но може да се справя и по двата фланга, както и като централен нападател. “Гражданите” разглеждат евентуална сделка като инвестиция в бъдещето. Плановете за Жоао Виктор са евентуалното му привличане да бъде последвано веднага от пращането му в друг европейски клуб, който да го обиграва. Именно по сходен начин преди години бе привлечен Савиньо, който бе пратен под наем в Троа. В момента той е оценяван на 50 милиона евро.

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Снимки: Gettyimages

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