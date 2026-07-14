От Ман Сити гласят втори трансфер за над 100 милиона евро?

Ръководството на Манчестър Сити е насочило сериозни усилия в опити да привлече талантливия халф на Лил Аюб Буади, съобщава авторитетното издание “Атлетик”. Едва 18-годишният полузащитник впечатли всички с изявите си за френския тим през последния сезон, а на Световното първенство затвърди отличните впечатления. Именно изявите му на Мондиал 2026 са привлекли още по-сериозен интерес към играча. Очаква се “мастифите” да поставят цена от около 100 милиона евро за един от най-конвертируемия си футболист. “Гражданите” проучват много активно ситуацията около Буади и неговата склонност да се раздели с Лил, както и условията, които би поискал.

На “Етихад” искат да обновят състава си, след като два поредни сезона не успяха да стигнат до титлата в Премиър лийг. “Гражданите” вече успяха да постигнат договорка за рекорден трансфер на друг играч в тази зона - Елиът Андерсън, но сделката се очаква да бъде завършена след края на Световното първенство за Англия. Новият мениджър Енцо Мареска също иска да влее свежест в тима, който досега бе воден от Джосеп Гуардиола, а именно младият Аюб Буади е виждан като отлична възможност. Мароканският полузащитник би имал възможност да се учи и от носител на “Златната топка” като Родри, който обаче в последно време има все по-сериозни проблеми с травми. Интерес към Аюб проявяват още от Манчестър Юнайтед и Арсенал, но двата тима едва ли ще са склонни да платят толкова сериозна цена за футболиста.

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Снимки: Gettyimages