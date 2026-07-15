Галатасарай с амбициозен опит за Фоудън

Представили на Галтасарай са влезели в контакт с Манчестър Сити, за да заявят интереса си към Фил Фоудън. Турският гранд търси звезден плеймейкър и се е насочил именно към 26-годишния англичанин. Според "Фанатик" клубният президент Дурсун Йозбек е дал всички правомощия на италианския агент Джордже Гарди, който трябва да води преговорите.

Настоящият договор на Фоудън с Манчестър Сити изтича през следващото лято и въпреки че още през май излязоха информации, че двете страни са се споразумели за нов контракт до 2030-а година, такъв все още официално не е подписан.

26-годишният футболист загуби титулярното си място през втората половина от миналия сезон и в крайна сметка не попадна в състава на Томас Тухел за Световното първенство.

Според "Сън" Галатасарай има готовност да предложи около 60 милиона паунда за Фоудън.

🚨🚨 | 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Galatasaray has initiated talks with Manchester City for a potential transfer of Phil Foden.



[@TheSun] pic.twitter.com/e8ls5UbosZ — MatchdayHQ | World Cup (@TheMatchdayHQ) July 15, 2026

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