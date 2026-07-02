Трансфер като за световно: Манчестър Сити счупи нови рекорди с английски национал

Английският национал Елиът Андерсън преминава от Нотингам Форест в Манчестър Сити, очаквано обявиха двата клуба. Сделката е за рекордните за британски футболист 136 млн. евро (116 млн. паунда), като халфът автоматично се превръща в най-скъпата покупка на “гражданите” в историята им.

Според информациите на Острова Андерсън ще подпише договор за пет години с Манчестър Сити, като в него ще има опция за удължаването му с 12 месеца. Заплатата му на "Етихад Стейдиъм" ще бъде в размер на 300 000 паунда седмично.

“Манчестър Сити и Нотингам Форест постигнаха споразумение за трансфера на Елиът Андерсън.

23-годишният Андерсън в момента участва със състава на Англия на Световното първенство и вече премина медицинските си прегледи в Канзас. Официалното финализиране на трансфера ще стане след завръщането му в Англия.

Междувременно всички в Манчестър Сити пожелават на Елиът и националния отбор на Англия успех в кампанията им на Мондиала и очакват с нетърпение скоро да го приветстват в Манчестър”, се казва в информацията от “гражданите”

Манчестър Сити вече води разговори за сензацията на Мароко

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google