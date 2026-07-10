Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Премиър лийг
  3. От Манчестър Сити привлякоха национал на Северна Ирландия

От Манчестър Сити привлякоха национал на Северна Ирландия

  • 10 юли 2026 | 12:21
  • 196
  • 0
От Манчестър Сити привлякоха национал на Северна Ирландия

От Манчестър Сити обявиха привличането на вратаря Пиърс Чарлс от Шефилд Уензди. 20-годишният страж се завръща при “гражданите” с петгодишен договор до лятото на 2031 година и веднага след това ще бъде пратен под наем в друг тим от Чемпиъншип - Куинс Парк Рейнджърс за следващата кампания. Чарлс, който има мачове за националния отбор на Северна Ирландия, е юноша на Манчестър Сити и сега на практика се завръща на “Етихад”. Трансферната сума за играча не е обявена, но “Скай Спортс” твърди, че “гражданите” ще платят за правата на вратаря около 3 милиона паунда.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Де ла Фуенте: Не мисля за нищо друго освен Белгия

Де ла Фуенте: Не мисля за нищо друго освен Белгия

  • 10 юли 2026 | 09:17
  • 663
  • 0
Франция прегази мечтата на цял един континент

Франция прегази мечтата на цял един континент

  • 10 юли 2026 | 08:50
  • 2493
  • 12
Селекционерът на Белгия преди мача с Испания: Статистиката е направена, за да бъде нарушавана

Селекционерът на Белгия преди мача с Испания: Статистиката е направена, за да бъде нарушавана

  • 10 юли 2026 | 08:39
  • 1106
  • 0
Бивш френски национал е арестуван

Бивш френски национал е арестуван

  • 10 юли 2026 | 08:24
  • 8828
  • 2
Супер сблъсъци на 1/2-финалите на "Уимбълдън" при мъжете

Супер сблъсъци на 1/2-финалите на "Уимбълдън" при мъжете

  • 10 юли 2026 | 08:02
  • 6755
  • 1
Доку: Знам, че трябва да бележа повече

Доку: Знам, че трябва да бележа повече

  • 10 юли 2026 | 07:20
  • 750
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски разпродаде "Герена" за реванша с Борац

Левски разпродаде "Герена" за реванша с Борац

  • 10 юли 2026 | 11:48
  • 6648
  • 34
Пропусната дузпа не попречи на Мбапе да изведе Франция до полуфиналите след доминация над Мароко

Пропусната дузпа не попречи на Мбапе да изведе Франция до полуфиналите след доминация над Мароко

  • 10 юли 2026 | 01:00
  • 95343
  • 227
Минимален успех за Лудогорец срещу Септември

Минимален успех за Лудогорец срещу Септември

  • 10 юли 2026 | 12:26
  • 5300
  • 5
Лудогорец следи защитник от Швеция

Лудогорец следи защитник от Швеция

  • 10 юли 2026 | 09:24
  • 4159
  • 7
България срещу Чехия: Решаващ сблъсък за „лъвиците“ в Белград

България срещу Чехия: Решаващ сблъсък за „лъвиците“ в Белград

  • 10 юли 2026 | 07:22
  • 6425
  • 18
Супер сблъсъци на 1/2-финалите на "Уимбълдън" при мъжете

Супер сблъсъци на 1/2-финалите на "Уимбълдън" при мъжете

  • 10 юли 2026 | 08:02
  • 6755
  • 1