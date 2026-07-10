От Манчестър Сити привлякоха национал на Северна Ирландия

От Манчестър Сити обявиха привличането на вратаря Пиърс Чарлс от Шефилд Уензди. 20-годишният страж се завръща при “гражданите” с петгодишен договор до лятото на 2031 година и веднага след това ще бъде пратен под наем в друг тим от Чемпиъншип - Куинс Парк Рейнджърс за следващата кампания. Чарлс, който има мачове за националния отбор на Северна Ирландия, е юноша на Манчестър Сити и сега на практика се завръща на “Етихад”. Трансферната сума за играча не е обявена, но “Скай Спортс” твърди, че “гражданите” ще платят за правата на вратаря около 3 милиона паунда.

We are pleased to have completed the signing of goalkeeper Pierce Charles from Sheffield Wednesday on a five-year-deal ✍️



He will now join Championship side Queens Park Rangers on loan for the 2026/27 season. pic.twitter.com/tcHYBKJduS — Manchester City (@ManCity) July 10, 2026

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Снимки: Gettyimages