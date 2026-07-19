Шерки се държал неуважително с Дешан по време на мача с Англия

Офанзивният халф на Франция Раян Шерки няма да запомни особено добре Мондиал 2026. Той започна като титуляр в мача за третото място на Световното първенство през 2026 г. срещу Англия, загубен с тенис резултата 4:6, но стана част от провала на „петлите“ през първото полувреме, преди да бъде сменен на почивката.

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Освен че не игра особено добре през тази злощастна за "петлите" първа част, френските медии разкриват още, че играчът на Манчестър Сити е влязъл в сериозно пререкание със селекционера Дидие Дешан по време на паузата за освежаване.

Според информациите, при прекъсването за хидратация в мача срещу Англия, треньорът е направил забележка на Шерки, че трябва да подава топката по-бързо. Футболистът обаче след това се е обърнал неуважително към Дидие Дешан.

Вместо да реагира гневно, френският селекционер е говорил с Майкъл Олисе, с цел крилото на Байерн да окуражи Шерки, след което е разговарял и с Дезире Дуе и Килиан Мбапе. Това обаче не е помогнало очевидно и в крайна сметка играчът на Ман Сити бе сменен на полувремето.

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Реномираният "Екип" също разкритикува сериозно бившия футболист на Лион и му постави оценка едва 2 по десетобалната система. Шерки завърши Световното разочароващо - без нито един гол или асистенция, като основно се появяваше от пейката за Франция.

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