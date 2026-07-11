Манчестър Сити привлече един от големите английски таланти

Манчестър Сити финализира трансфера на крилото Джереми Монга от Лестър Сити. Младокът струва на „гражданите“ 10 милиона паунда, като сумата може да нарасне с бонуси. Монга, който навърши 17 години в петък, подписа петгодишен договор с клуба до лятото на 2031 г. Английският национал до 19 години е третият най-млад футболист, играл някога във Висшата лига, и вторият най-млад в историята на Лестър. Той направи своя дебют в елита срещу Нюкасъл Юнайтед през април 2025 г. едва на 15 години и 271 дни.

През сезон 2025/26 Монга изигра 30 мача за „лисиците“ във всички турнири, в които отбеляза един гол и направи две асистенции. Общо той има 37 мача за първия отбор на Лестър, седем от които са във Висшата лига.

We're delighted to confirm the signing of Jeremy Monga from Leicester City on a five-year deal ✍️



🔗 https://t.co/8i6tG89Jls pic.twitter.com/7aRicTKuGu — Manchester City (@ManCity) July 11, 2026

„Когато разбрах, че Манчестър Сити се интересува от мен, веднага знаех, че това е правилният избор. За всеки млад футболист е сбъдната мечта да стане част от този невероятен клуб. Това е най-добрият отбор в Англия през последните 10 години. Освен това той дава шанс на играчи от академията като Фил Фодън и Нико О'Райли, което показва, че пътят за развитие е налице. За мен е привилегия да бъда тук и съм щастлив, че се присъединих“, заяви Монга пред клубния уебсайт на Сити.

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Монга е второто лятно попълнение за новия старши треньор Енцо Мареска след привличането на Елиът Андерсън от Нотингам Форест за 116 милиона паунда.

Спортният директор на Сити Уго Виана също коментира трансфера: „Джереми е вълнуващ играч, който вече е постигнал огромен напредък в младата си кариера. Като клуб вече бяхме наясно с качествата му и видяхме способностите му от първа ръка по време на престоя му в Лестър. На 17 години смятаме, че той ще продължи да се усъвършенства и че това е правилната следваща стъпка в кариерата му. Очакваме с нетърпение да го подкрепяме на всяка стъпка от неговия път“, завърши Виана.

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