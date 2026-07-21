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Манчестър Юнайтед привлече талант от Тотнъм

  • 21 юли 2026 | 00:39
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Манчестър Юнайтед привлече талант от Тотнъм

Английският футболен клуб Манчестър Юнайтед привлече талантливия нападател Тайнън Томпсън от Тотнъм. Стойността на трансфера може да достигне осем милиона лири (приблизително 9,4 милиона евро), според информация на агенция ДПА.

Осемнадесетгодишният възпитаник на Тотнъм отбеляза седем гола в Младежката лига на УЕФА през изминалия сезон и редовно играеше като ляво крило за отбора до 21 години. Въпреки това, той не получи шанс в първия отбор, макар че през сезон 2025/2026 три пъти беше на резервната скамейка. Семейни причини и желанието на роднините му да се преместят в района на Манчестър също допринесоха за решението му да напусне. Бащата на Томпсън почина внезапно миналия ноември.

Юнайтед ще плати първоначални четири милиона лири (4,7 милиона евро), като същата сума е обвързана с евентуални бонуси. Тотнъм си осигури и 15 до 20-процентен дял от евентуална бъдеща продажба и правото да изравни всяка бъдеща оферта, което би му позволило да си върне играча. Трансферът все още подлежи на регистрация.

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