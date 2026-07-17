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  3. Аталанта възнагради с нов договор бразилски национал, от когото се отказа Юнайтед

Аталанта възнагради с нов договор бразилски национал, от когото се отказа Юнайтед

  • 17 юли 2026 | 21:33
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От Аталанта официално обявиха удължаването на договора на своя халф Едерсон. Новото споразумение ще бъде до лятото на 2031 година при заплата от 4 млн. евро плюс бонуси.

Досегашният контракт на бразилския национал беше до следващото лято, а годишното му възнаграждение възлизаше на 1,8 млн. евро. Любопитното е, че скоростното подновяване на договора му дойде след отказа на Манчестър Юнайтед от неговия договорен трансфер на “Олд Трафорд”. “Червените дяволи” бяха готови да платят за него общо 50 млн. евро, но внезапно оттеглиха от сделката си с бергамаските, като се смята, че причината са незадоволителните медицински прегледи на 27-годишния играч.

Едерсон е част от Аталанта от 2022 година насам, когато клубът го взе от Салертината срещу близо 23 млн. евро. Оттогава насам полузащитник е записал за “нерадзурите” общо 180 двубоя с 16 гола и 6 асистенции.

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Снимки: Gettyimages

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