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От Тотнъм нямат спирка: опитват да измъкнат крило на ПСЖ

  • 16 юли 2026 | 15:57
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От Тотнъм проявяват сериозен интерес към младия талант на ПСЖ Ибрахим Мбайе, съобщават различни медии. Едва 18-годишният талант иска да напусне “Парк де Пренс” и да премине в отбор, в който ще има възможност да играе регулярно, за да може да развива кариерата си. Той може да се изявява и по двете крила, а през миналата година записа три гола и две асистенции в 31 двубоя за парижани. От Тотнъм пък искат да увеличат атакуващата си мощ и именно Мбайе е привлякъл погледите на лондончани в офанзивен план. Фланговият футболист е оценяван на около 30 милиона евро, но не е ясно каква сума ще поискат от ПСЖ за услугите му. Крилото направи добро впечатление и по време на Световното първенство, където записа четири мача с екипа на Сенегал.

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“Шпорите” искат тотално да обновят състава си и да загърбят последните два разочароващи сезона, в които тимът се бореше за оцеляване до последните кръгове. Шефовете на лондончани вече похарчиха над 260 милиона евро, привличайки Сандро Тонали от Нюкасъл, Матеуш Фернандеш от Уест Хам, Ян Пол ван Хеке от Брайтън, Маркос Сенеси от Борнемут, Мартин Дубравка от Бърнли и Анди Робъртсън от Ливърпул.

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Снимки: Gettyimages

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