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От Ман Юнайтед обявиха официално първото попълнени в ерата на Карик

  • 13 юли 2026 | 16:11
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От Ман Юнайтед обявиха официално първото попълнени в ерата на Карик

От Манчестър Юнайтед привлякоха младия полузащитник Андрей Сантос, обявиха официално от клуба. Макар сумата да не е официално оповестена от клуба, медиите на Острова са на информират, че от “Олд Трафорд” са се съгласили да платят 48 милиона паунда плюс още два под формата на бонуси. Бразилецът се превръща и в първото ново попълнение след идването начело на тима на Майкъл Карик. Двете страни се разбраха за сделката още в сряда миналата седмица, но впоследствие Андрей Сантос трябваше да премине медицински прегледи, след което да подпише своя договор. Контрактът на футболиста ще бъде за пет сезона до лятото на 2031 година плюс опция за допълнителна кампания от страна на клуба.

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Полузащитникът пристигна на “Стамфорд Бридж” през 2003 година, когато лондончани платиха за него 12.5 милиона евро на Вашко да Гама. Играчът последователно бе даван под наем на Нотингам Форест и Страсбург, а през миналата година записа 3 гола и 4 асистенции с екипа на “сините” в 43 мача. Той обаче бе по-скоро ротационен играч, тъй като трудно можеше да се справи с конкуренцията на играчи като Енцо Фернендес, Мойсес Кайседо и Ромео Лавия. На “Олд Трафорд” пристига с цел да подсили халфовата линия, която бе силно отслабена с напускането на Каземиро. По-рано днес пък всички медии обявиха, че от Манчестър Юнайтед са постигнали договорка и за Юри Тилеманс от Астън Вила, чиято откупна клауза на стойност 41 милиона евро ще бъде платена в обозримо бъдеще.

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Снимки: Gettyimages

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