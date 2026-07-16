Тилеманс: Искам да бъда сред лидерите на тима

Новото попълнение на Манчестър Юнайтед Юри Тилеманс даде първото си интервю като футболист на клуба. Капитанът на белгийския национален отбор изненадващо премина на “Олд Трафорд” в началото на тази седмица, след като “червените дяволи” платиха откупната му клауза от 35 милиона паунда на Астън Вила. Самият футболист заяви, че е много доволен от преминаването си при 20-кратните шампиони и очаква с нетърпение своя дебют с фланелката на тима. Той подчерта колко трудно е да се играе на “Олд Трафорд”, когато гостуваш и няма търпение да е на страната на домакините.

Втори нов за деня в Манчестър Юнайтед, Тилеманс вече е играч на "червените дяволи"

“Очаквам дебюта си с нетърпение. Майкъл Карик е бил полузащитник и може да ми даде много съвети, а аз да се поуча от неговите виждания. Очаквам с нетърпение да се захвана за работа, да се запозная със съотборниците си и да се уча от Карик. Имам доста опит, все пак съм на 29 години и съм готов за следващата стъпка в кариерата си и за ново усилие, а смятам, че това е перфектния клуб за това. Чувствам същата амбиция в клуба, каквато имам и аз. Искам да печеля и се надявам да бъда наистина добър на терена. Именно за това избрах да дойда тук. За мен е много добре да бъда един от лидерите в тима, смятам, че това роля, която ми идва отвътре и се надявам да го внеса в клуба. Много съм амбициозен и готов да се съревновавам, а когато си в клуб от това ниво, искаш да се бориш за най-големите трофеи. Всичко обаче трябва да става стъпка по стъпка. Втората половина на миналата кампания бе наистина добра под ръководството на Майкъл Карик, постигнаха много победи. В този отбор има много класа, направена бе много умна селекция през миналото лято и ще е удоволствие да играя с тези футболисти”, заяви Тилеманс.

Белгийският полузащитник взима номер 18, който е със сериозна стойност за футболист на неговата позиция, тъй като години наред бе носен от легендата на Манчестър Юнайтед Пол Скоулс. Тилеманс сега ще замине на почивка, след като участва на Мондиал 2026 и сега му се полагат по правилника на ФИФА три седмици почивка след последния мач на тима.

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Снимки: Gettyimages