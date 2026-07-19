Грешката на Ламенс, коствала отпадането на Белгия, ще му помогне в дългосрочен план, сигурен е съотборник

Резервният вратар на Манчестър Юнайтед Том Хийтън се застъпи за своя колега Сене Ламенс, който направи фатална грешка, коствала отпадането на Белгия на на 1/4-финалите на Световното първенство срещу Испания. Стражът на “червените дяволи” се появи от пейката след контузия на Тибо Куртоа, а в края на мача допусна сериозна неточност, отразявайки твърде слабо удар извън наказателното поле, което даде възможност на притичалия Микел Мерино да се разпише.

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“Веднага щом сложиш ръкавиците и застанеш между гредите, трябва да си готов да се справяш с такива неща. Той със сигурност е. Всъщност мисля, че ще стане по-силен след случилото се. Смятам, че има страхотен характер за вратар, така че няма да има проблеми. Очевидно за него това ще е голямо разочарование, но честно казано смятам, че в дългосрочен план това ще е положително за него”, заяви Хийтън.

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Снимки: Gettyimages