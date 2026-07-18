Ман Юнайтед стартира контролите със загуба от Рексъм

Манчестър Юнайтед загуби първата си предсезонна проверка. “Червените дяволи” отстъпиха с 0:1 на втородивизионния Рексъм в приятелска среща, играна в Хелзинки. За старта на мача Майкъл Карик заложи на основните играчи, които са на негово разположение в момента. Сред тях беше новото попълнение Андрей Сантос, който бе привлечен от Челси. Хари Магуайър изведе тима с капитанската лента.

Първата намеса на Сантос бе да изчисти топката при опасна ситуация в наказателното поле, при която можеше да се стигне до гол, въпреки че останаха съмнения за нарушения срещу вратаря Том Хийтън. 40-годишният страж трябваше да се намесва и малко по-късно след удар на Сам Смит. Рексъм играеше агресивно, пресираше и атакуваше при всяка открила се възможност. Пред другата врата удар на Доргу от границата на наказателното поле бе блокиран. Тимът на Карик владееше топката повече, но не създаваше нещо опасно пред вратата на съперника.

Sam Smith with the winning moment 🤌



🔴⚪️#WxmAFC pic.twitter.com/YzTvnzIpz6 — Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) July 18, 2026

В 36-ата минута Люк Шоу спечели ъглов удар, а след центрирането на Маунт можеше да се стигне до автогол, след като Смит отклони топката с глава и тя се удари в гредата. Три минути по-късно Смит се разписа в другата врата. Нападателят бе намерен непокрит в наказателното поле с подаване на О’Брайън.

𝐌𝐀𝐍 𝐔𝐓𝐃 0️⃣➖ 1️⃣ 𝐖𝐑𝐄𝐗𝐇𝐀𝐌 😳



Michael Carrick’s team lose their first pre-season friendly to Rob McElhenney and Ryan Reynolds’ Wrexham. 😬



Andrey Santos makes his first appearance. 🙋‍♂️ pic.twitter.com/4FCbmQpwf8 — 433 (@433) July 18, 2026

Карик направи много промени на почивката и пусна юношите, които бяха на пейката. Ман Юнайтед не затрудни вратаря на съперника през първата част, а тази тенденция се запази и в началото на втората част. “Червените дяволи” правеха някакви опити да изравнят, но можеха да получат втори гол в 66-ата минута, когато Кейлор-Дън бе изведен зад защитата, но вратарят Витек успя да спаси с крак. Към края Юнайтед вдигна темпото и създаде две-три опасни ситуации, но завършващите удари не бяха на нужното ниво.

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