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Рашфорд ще бъде реинтегриран в състава на Манчестър Юнайтед

  • 20 юли 2026 | 15:48
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Нападателят Маркъс Рашфорд ще бъде реинтегриран в състава на Манчестър Юнайтед и ще започне предсезонна подготовка с тима, информира авторитетното издание “Атлетик”. Това е станало ясно след поредица от разговори между представители на играча и Майкъл Карик, но също така и след изтичането срока за откупната клауза на футболиста на стойност 40 милиона паунда, която бе до 15 юли. Това означава, че от тук нататък всеки евентуален трансфер на футболиста ще изисква преговори на ниво клуб - клуб с “червените дяволи”.

Втори нов за деня в Манчестър Юнайтед, Тилеманс вече е играч на "червените дяволи"
Втори нов за деня в Манчестър Юнайтед, Тилеманс вече е играч на "червените дяволи"

Самият футболист е изявил желание да остане на “Олд Трафорд”, след като от Барселона отказаха да платят откупната му клауза, която бе на стойност 30 милиона евро. Той не желае да преминава в друг тим от Премиър лийг и предпочита да остане в Манчестър Юнайтед, ако ще играе в Англия. Рашфорд е готов да разгледа предложения от европейски гранд от нивото на ПСЖ, Байерн (Мюнхен) или Реал Мадрид, но за момента не се очаква да пристигне такова предложение.

В Манчестър Юнайтед стартираха подготовка за новия сезон
В Манчестър Юнайтед стартираха подготовка за новия сезон

Шефовете на “червените дяволи” все още не са взели окончателно решение да бъдещето на Джошуа Зиркзее. Нидерландецът е в тима от два сезона, но така и не убеди, че може да се бори с другите футболисти в офанзивен план и продължава да търка пейката на тима. Мануел Угарте също бе сочен като един от сигурните напускащи, но халфът получи тежка травма в коляното и ще остане в клуба. В клуба вече бяха привлечени Юри Тилеманс от Астън Вила, Андрей Сантос от Челси и Карл Дарлоу от Челси. Различни източници твърдят, че се разглеждат различни възможности да бъде купен трети полузащитник. Имаше планове да бъде привлечен играч отляво на атаката, но те ще бъдат изоставени след разрешаването на казуса с Рашфорд.

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Снимки: Gettyimages

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