От Ман Юнайтед обявиха, че Угарте е претърпял успешна операция

Полузащитникът на Манчестър Юнайтед Мануел Угарте е претърпял успешна операция, след като скъса кръстни връзки на коляното, обявиха от клуба. Халфът получи травмата по време на участието му с националния отбор на Уругвай на Световното първенство, където “уросите” отпаднаха още в груповата фаза след разочароващо представяне. Сега Угарте ще започне своето възстановяване и рехабилитация под наблюдението на медицинския екип на “червените дяволи”. Очаква се той да се възстановява между шест и осем месеца.

On the comeback trail.



Wishing you all the best with your recovery, @ManuUgarte8 — we'll be with you every step of the way 🙏❤️ — Manchester United (@ManUtd) July 15, 2026

Уругваецът премина на “Олд Трафорд” през лятото на 2024 година срещу 50 милиона евро от ПСЖ, но така и не успя да се наложи в състава на Манчестър Юнайтед. През последната кампания под ръководството и на Рубен Аморим, и на Майкъл Карик бе оставят на скамейката и все по-рядко се появяваше в игра. Местните медии твърдяха, че плановете на англичаните са да се разделят с футболиста, но при така създалата се ситуация той със сигурност ще остане в тима поне до зимата.

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Снимки: Gettyimages