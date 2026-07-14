От Ман Юнайтед продължават офанзивата, Рома отхвърли първата оферта за френски национал

Ръководството на Рома е отхвърлило първата оферта на Манчестър Юнайтед за халфа Ману Коне на стойност 35 милиона паунда или около 40 млн. евро, съобщение “Кориере дело Спорт”. Френският национал, който в момента е част от състава на “петлите” на Световното първенство, е оценяван на минимум 60 млн. евро от шефовете на “вълците”. До момента той има четири двубоя на Мондиал 2026, макар да се появява от скамейката, тъй като не може да се пребори с конкуренцията на Адриен Рабио и Орелиан Чуамени. Коне направи солиден сезон с екипа на Рома, записвайки два гола и три асистенции в 37 мача.

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В момента халфът е смятан за приоритет за хората на “Олд Трафорд”, където продължават да търсят солиден дефанзивен полузащитник, който да замени напусналия Каземиро. От Манчестър Юнайтед вече привлякоха в средата на терена Андрей Сантос от Челси, а днес се очаква медицински прегледи да премине Юри Тилеманс от Астън Вила.

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Снимки: Gettyimages