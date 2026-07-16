От Тотнъм отхвърлили първата оферта на Нотингам за халф

Ръководството на Тотнъм е отхвърлило оферта на стойност 38 милиона паунда за Лукас Бергвал от страна на Нотингам Форест, твърди “Телеграф”. Изданието твърди, че именно шведският халф е основна цел на Форест за подсилване в средата на терена след напускането на Елиът Андерсън. От “Тотнъм Хотспър Стейдиъм” обаче не смятат лесно да се разделят с играча и ще настояват за поне 50 милиона паунда, за да го пуснат. Още преди няколко седмици се появиха информации, че самият Бергвал е настоял пред ръководството на бъде продаден.

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Едва 20-годишният халф се утвърди като един от основните халфове на “шпорите” в последно време и записа силен сезон с един гол и пет асистенции в 33 мача. Той обаче е бил силно разочарован от силната селекция на тима именно в халфовата линия, където бяха привлечени набързо Матеуш Фернандеш за 85 милиона паунда от Уест Хам и Сандро Тонали от Нюкасъл над 100 млн. от английската валута. Бегвал е преценил, че възможностите му за изява през следващата кампания ще бъдат силно ограничени и е по-добре да премине в тим, в който ще има възможност да играе.

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Снимки: Gettyimages