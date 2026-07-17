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Манчини ще преподпише с Рома

  • 17 юли 2026 | 06:54
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Манчини ще преподпише с Рома

Джанлука Манчини е постигнал устна договорка с Рома за нов договор, с което сложи край на надеждите на Интер да го привлече в редиците си. Според информация на Calciomercato.it, агентът на италианския централен защитник Бепе Рисо и ръководството на „вълците“ са договорили споразумение, което ще го обвърже с клуба до 30 юни 2029 година, като в него е заложена и опция за удължаване от страна на Рома. Бранителят, чийто настоящ контракт изтича следващото лято, ще получава по 3,5 милиона евро на сезон плюс допълнителни бонуси.

Новината за устното споразумение е сериозен удар по плановете на Интер и техния президент Бепе Марота, които натискаха за трансфер до последно. „Нерадзурите“ спешно търсят подкрепления в отбрана след раздялата с Франческо Ачерби и Стефан де Фрай, като изтичащият договор на Манчини го правеше перфектна цел, но сега миланският гранд ще трябва да насочи вниманието си към други опции, сред които е Джон Лукуми от Болоня.

За Рома това е поредният сигурен стълб в състава на Джан Пиеро Гасперини преди завръщането на тима в Шампионската лига.

Джанлука Манчини е на 30 години (роден през 1996 г.) и играе като централен защитник. Той е юноша на Фиорентина, но направи големия си пробив в Серия "А" с екипа на Аталанта, откъдето Рома го привлече през 2019 г. За престоя си на „Олимпико“ бранителят записа над 200 официални мача, спечели Лигата на конференциите през 2022 г. и достигна финал в Лига Европа през 2023 г. Манчини е и активен национал на Италия с над 15 срещи за „Скуадра Адзура“.

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Снимки: Gettyimages

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