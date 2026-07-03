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Отново свързват Рома с крило на Челси

  • 3 юли 2026 | 16:24
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Отново свързват Рома с крило на Челси

Аржентинското крило Алехандро Гарначо отново е свързван с преминаване в италианската Серия А. От Рома се се свързали с Челси, за да попитат за наличността на футболиста за евентуален трансфер под наем, информира телевизия Sportitalia. През миналото лято, когато все още беше футболист на Манчестър Юнайтед, 22-годишният Гарначо отхвърли интереса от друг италиански тим - Наполи.

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Вместо това той избра да се насочи към Челси в сделка за 46.2 милиона евро и в крайна сметка отбеляза 8 гола и 4 асистенции в 43 официални мача. Алехандро Гарначо обаче бе титуляр в само 22 от тях и няма гаранции, че ще редовно ще получава повече игрово време и през следващия сезон. Рома може да обмисли и вариант за включване на опция за закупуване на Гарначо, след като си осигури класиране за Шампионската лига за първи път от седем години.

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Снимки: Gettyimages

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