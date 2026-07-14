Рома отправи първата оферта за Гарначо

Италианският Рома е отправил първата си оферта към английския Челси за Алехандро Гарначо, когото да привлече под наем с опция за откупуване за общо 40 милиона евро.

Клубът също така се интересува от Крисенсио Съмървил от Уест Хaм, информира Sky Sport Italia.

„Джалоросите“ се стремят да подсилят състава си за предстоящото участие в Шампионската лига, след седемгодишно отсъствие от турнира.

Приоритетът на клуба е да осигури на старши треньора Джан Пиеро Гасперини атакуващи крила, които да отговарят на стила футбол, който той обича да прилага. След като желаният от Рома Мейсън Грийнууд договори трансфера си във Фенербахче, следващата цел на римския тим е аржентинецът Гарначо.

Първото официално предложение от Рома е за 5 милиона евро за контракт под наем с опция за постоянен трансфер за още 35 милиона евро. Опцията може да стане задължителна, ако бъдат изпълнени определени условия.

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