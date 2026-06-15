Гасперини помолил Грийнууд да почака за преговорите между Рома и Марсилия

Старши треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини е в директен контакт с нападателя на Марсилия Мейсън Грийнууд и е помолил футболиста да изчака, докато италианският клуб се подготви да започне официални преговори с отбора от Лига 1, твърди вестник Corriere dello Sport.

Гасперини се надява да реконструира атакуващата линия на състава, за която често се оплакваше по време на изминалия сезон, а Грийнууд се очертава като първи избор за „джалоросите“. Очаква се той да бъде на разположение за трансфер през лятото, а в Рома се надяват да успеят да сключат сделка през следващите седмици. Клубът от Рим обаче все още не е отправил официална оферта към Марсилия, който оценява нападателя на около 55 милиона евро. Въпреки това вероятно началната оферта на Рома ще бъде на стойност около 40 милиона евро, включително бонуси. В идеалния за „вълците“ случай отттам биха искали първоначално да подпишат с Грийнууд договор за наем със задължение за неговото закупуване.

🚨 L’AS ROMA ESPÈRE RECRUTER MASON GREENWOOD 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 POUR 40M€. 💰🐺



L’offre que les Romains préparent : 5M€ de prêt payant, 25M€ d’obligation d’achat et 10M€ de bonus.



Pour rappel, l’OM a fixé le prix de départ à 55M€.



🗞️ @CorSport pic.twitter.com/EDvhe5y44X — Actu Foot (@ActuFoot_) June 15, 2026

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Снимки: Gettyimages