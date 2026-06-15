Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рома
  3. Гасперини помолил Грийнууд да почака за преговорите между Рома и Марсилия

Гасперини помолил Грийнууд да почака за преговорите между Рома и Марсилия

  • 15 юни 2026 | 16:04
  • 369
  • 0
Гасперини помолил Грийнууд да почака за преговорите между Рома и Марсилия

Старши треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини е в директен контакт с нападателя на Марсилия Мейсън Грийнууд и е помолил футболиста да изчака, докато италианският клуб се подготви да започне официални преговори с отбора от Лига 1, твърди вестник Corriere dello Sport.

Гасперини се надява да реконструира атакуващата линия на състава, за която често се оплакваше по време на изминалия сезон, а Грийнууд се очертава като първи избор за „джалоросите“. Очаква се той да бъде на разположение за трансфер през лятото, а в Рома се надяват да успеят да сключат сделка през следващите седмици. Клубът от Рим обаче все още не е отправил официална оферта към Марсилия, който оценява нападателя на около 55 милиона евро. Въпреки това вероятно началната оферта на Рома ще бъде на стойност около 40 милиона евро, включително бонуси. В идеалния за „вълците“ случай отттам биха искали първоначално да подпишат с Грийнууд договор за наем със задължение за неговото закупуване.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ето няколко легенди без гол на световно първенство

Ето няколко легенди без гол на световно първенство

  • 15 юни 2026 | 12:57
  • 6836
  • 9
Салиба поднови тренировки с Франция

Салиба поднови тренировки с Франция

  • 15 юни 2026 | 12:56
  • 382
  • 0
Ван Дайк стана първият играч, който се обяви срещу паузите за хидратация на Световното

Ван Дайк стана първият играч, който се обяви срещу паузите за хидратация на Световното

  • 15 юни 2026 | 12:42
  • 5629
  • 3
Реал Мадрид обяви привличането на Кукурея

Реал Мадрид обяви привличането на Кукурея

  • 15 юни 2026 | 12:23
  • 8651
  • 22
Тонали е прекалено скъп за Манчестър Юнайтед

Тонали е прекалено скъп за Манчестър Юнайтед

  • 15 юни 2026 | 11:47
  • 3102
  • 3
Тареми: Политическото напрежение помрачава радостта от Световното първенство

Тареми: Политическото напрежение помрачава радостта от Световното първенство

  • 15 юни 2026 | 11:26
  • 805
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Пд) с нов генерален спонсор, скоро може да влезе в управлението на клуба

Локо (Пд) с нов генерален спонсор, скоро може да влезе в управлението на клуба

  • 15 юни 2026 | 11:20
  • 22609
  • 34
От ЦСКА за "Армията": Най-доброто място за футбол на Балканите!

От ЦСКА за "Армията": Най-доброто място за футбол на Балканите!

  • 15 юни 2026 | 14:02
  • 9140
  • 61
Крушарски: Ще объркаме сметките на Лудогорец, Левски и ЦСКА! Можех да взема 8 млн. и да сгъна чадъра

Крушарски: Ще объркаме сметките на Лудогорец, Левски и ЦСКА! Можех да взема 8 млн. и да сгъна чадъра

  • 15 юни 2026 | 11:30
  • 18507
  • 24
ЦСКА приключи със Скаршем

ЦСКА приключи със Скаршем

  • 15 юни 2026 | 10:19
  • 15438
  • 26
Решено е: Аморим наследява Алегри начело на Милан

Решено е: Аморим наследява Алегри начело на Милан

  • 15 юни 2026 | 13:45
  • 5837
  • 24
Джъстин Гейджи шокира света с победа над Илия Топурия

Джъстин Гейджи шокира света с победа над Илия Топурия

  • 15 юни 2026 | 08:08
  • 23249
  • 21