Рома обяви новия си директор, който вече е работил с Гасперини

От Рома официално обявиха назначаването на новия си спортен директор Тони Д’Амико, който наследява на поста освободения наскоро Федерико Масара. Той ще заеме тази роля от 1 юли, като се смята, че договорът му ще бъде за 2+1 години.
След като беше част от Верона в продължение на шест години, през последните четири сезона Д’Амико беше спортен директор в Аталанта, където допринесе за историческия триумф в Лига Европа през 2024-та. Така 46-годишният италианец се познава отлично с наставника на Рома Джан Пиеро Гасперини, с когото работи три години в Бергамо.
Предполага се, че сред първите важни задачи пред ръководителя в новия му клуб са новите договори на Джанлука Манчини и Пауло Дибала, чието споразумение изтича в края на този месец.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google