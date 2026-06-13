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Рома обяви новия си директор, който вече е работил с Гасперини

  • 13 юни 2026 | 00:33
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Рома обяви новия си директор, който вече е работил с Гасперини

От Рома официално обявиха назначаването на новия си спортен директор Тони Д’Амико, който наследява на поста освободения наскоро Федерико Масара. Той ще заеме тази роля от 1 юли, като се смята, че договорът му ще бъде за 2+1 години.

След като беше част от Верона в продължение на шест години, през последните четири сезона Д’Амико беше спортен директор в Аталанта, където допринесе за историческия триумф в Лига Европа през 2024-та. Така 46-годишният италианец се познава отлично с наставника на Рома Джан Пиеро Гасперини, с когото работи три години в Бергамо.

Предполага се, че сред първите важни задачи пред ръководителя в новия му клуб са новите договори на Джанлука Манчини и Пауло Дибала, чието споразумение изтича в края на този месец.

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