Рома обяви новия си директор, който вече е работил с Гасперини

От Рома официално обявиха назначаването на новия си спортен директор Тони Д’Амико, който наследява на поста освободения наскоро Федерико Масара. Той ще заеме тази роля от 1 юли, като се смята, че договорът му ще бъде за 2+1 години.

След като беше част от Верона в продължение на шест години, през последните четири сезона Д’Амико беше спортен директор в Аталанта, където допринесе за историческия триумф в Лига Европа през 2024-та. Така 46-годишният италианец се познава отлично с наставника на Рома Джан Пиеро Гасперини, с когото работи три години в Бергамо.

Tony D'Amico to be appointed as the Club's new Sporting Director from the 2026/27 season 🤝



📄 https://t.co/wRVv0wfwW2#ASRoma pic.twitter.com/h3eytPqevF — AS Roma English (@ASRomaEN) June 12, 2026

Предполага се, че сред първите важни задачи пред ръководителя в новия му клуб са новите договори на Джанлука Манчини и Пауло Дибала, чието споразумение изтича в края на този месец.

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