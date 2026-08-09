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Ветеран донесе първа победа за сезона за Дебрецен, Андреев не допусна гол

  • 9 авг 2026 | 22:54
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Ветеран донесе първа победа за сезона за Дебрецен, Андреев не допусна гол

Източното дерби от третия кръг на унгарския шампионат предложи огромна битка на стадион „Нагйердей“, където Дебрецен излъга Ниредхаза Спартакус с минималното 1:0. Герой за домакините стана емблематичният Балаш Джуджак (55), който донесе първи точки за тима си през сезона. Цял мач за победителите на вратата записа бившият капитан на Левски Пламен Андреев, който се отличи с хладнокръвни намеси и не допусна гол.

Първата част бе белязана предимно от тактическо надиграване и липса на чисти голови възможности. Едва в добавеното време пред публиката се откри сериозно вълнение, когато Джуджак изпълни техничен свободен удар, преминал на сантиметри от лявата греда на гостите.

Статуквото бе разчупено десет минути след подновяването на играта. Вилмос Денеш изпрати меко центриране в пеналта, където Джуджак изненада защитата и с прецизен плонж заби топката в мрежата. Любопитното е, че това е първият гол с глава в цялата професионална кариера на 39-годишния ветеран.

След попадението нервите на терена взеха връх. В добавеното време бранителят на гостите Атила Темешвари извърши грубо нарушение и бе пратен преждевременно в съблекалнята с втори жълт картон. Напрежението не стихна и след последния съдийски сигнал на Мартон Рус, когато наставникът на Ниредхаза – Тамаш Бодог, потърси сметка от арбитъра и също видя червения цвят.

Спечелените три точки позволиха на Дебрецен да се отлепи от дъното, докато Ниредхаза остава в криза без спечелен пункт в актива си.

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