Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рома
  3. Официално: историята между Рома и Дибала продължава

Официално: историята между Рома и Дибала продължава

  • 13 юли 2026 | 15:12
  • 831
  • 0
Официално: историята между Рома и Дибала продължава

От Рома официално обявиха новия договор на нападателя Пауло Дибала. Досегашното му споразумение с клуба изтече преди две седмици, но в крайна сметка двете страни се договориха 32-годишният аржентинец да остане на “Олимпико” за още един сезон. Предполага се, че заплатата му е драстично намалена от общо 9 млн. евро до около 2,5 млн. плюс бонуси.

Рома със задоволство съобщава споразумението за подновяването на контракта на Пауло Дибала до 30 юни 2027 г. След като пристигна в столицата през лятото на 2022 г., Дибала възпламени ентусиазма на феновете от първия ден, превръщайки се в технически стълб и лидер на и извън терена, като записа 139 мача с 45 гола. Историята между Рома и Ла Хоя продължава да пише нови страници. Нека продължим напред заедно, Пауло!”, гласи изявлението на клуба.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Унай Симон: Ако всеки играе на най-доброто си ниво, няма отбор, който може да ни победи

Унай Симон: Ако всеки играе на най-доброто си ниво, няма отбор, който може да ни победи

  • 13 юли 2026 | 15:35
  • 261
  • 0
Борха Иглесиас за коментарите на бившия премиер Рахой относно Франция: Подобни неща ме изненадват и натъжават

Борха Иглесиас за коментарите на бившия премиер Рахой относно Франция: Подобни неща ме изненадват и натъжават

  • 13 юли 2026 | 15:35
  • 394
  • 0
Добри новини за Тухел: титуляр ще бъде напълно възстановен за 1/2-финала с Аржентина

Добри новини за Тухел: титуляр ще бъде напълно възстановен за 1/2-финала с Аржентина

  • 13 юли 2026 | 15:10
  • 336
  • 0
ПСЖ изненадващо си връща френски национал

ПСЖ изненадващо си връща френски национал

  • 13 юли 2026 | 15:06
  • 979
  • 0
Водещите отбори в Италия стартираха подготовката си в един и същи ден

Водещите отбори в Италия стартираха подготовката си в един и същи ден

  • 13 юли 2026 | 14:48
  • 376
  • 0
Аржентина с необичайно решение за 1/2-финала с Англия

Аржентина с необичайно решение за 1/2-финала с Англия

  • 13 юли 2026 | 14:26
  • 3682
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес преди реванша срещу Борац: Ще направим всичко възможно да спечелим този мач

Веласкес преди реванша срещу Борац: Ще направим всичко възможно да спечелим този мач

  • 13 юли 2026 | 16:17
  • 2942
  • 7
Балъков: Франция играе най-доминиращо, при Испания липсва нещо напред, Кейн е най-странният нападател

Балъков: Франция играе най-доминиращо, при Испания липсва нещо напред, Кейн е най-странният нападател

  • 13 юли 2026 | 16:00
  • 3724
  • 3
От Манчестър Юнайтед изненадаха всички и платиха откупната клауза на белгийски национал

От Манчестър Юнайтед изненадаха всички и платиха откупната клауза на белгийски национал

  • 13 юли 2026 | 13:30
  • 19637
  • 8
Ираола: Искам феновете на Ливърпул да се гордеят с този отбор, нуждаем се от още нови попълнения

Ираола: Искам феновете на Ливърпул да се гордеят с този отбор, нуждаем се от още нови попълнения

  • 13 юли 2026 | 13:52
  • 6712
  • 8
Гриша Ганчев обяви скандално: Левски купи 14 мача, ние 12 - дори чистачките знаят, че ще вземат премии, че ще паднат

Гриша Ганчев обяви скандално: Левски купи 14 мача, ние 12 - дори чистачките знаят, че ще вземат премии, че ще паднат

  • 13 юли 2026 | 11:46
  • 44634
  • 211
Новата ера в Реал стартира днес с един непознат Моуриньо начело

Новата ера в Реал стартира днес с един непознат Моуриньо начело

  • 13 юли 2026 | 09:09
  • 19621
  • 17