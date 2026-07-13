Официално: историята между Рома и Дибала продължава

От Рома официално обявиха новия договор на нападателя Пауло Дибала. Досегашното му споразумение с клуба изтече преди две седмици, но в крайна сметка двете страни се договориха 32-годишният аржентинец да остане на “Олимпико” за още един сезон. Предполага се, че заплатата му е драстично намалена от общо 9 млн. евро до около 2,5 млн. плюс бонуси.

“Рома със задоволство съобщава споразумението за подновяването на контракта на Пауло Дибала до 30 юни 2027 г. След като пристигна в столицата през лятото на 2022 г., Дибала възпламени ентусиазма на феновете от първия ден, превръщайки се в технически стълб и лидер на и извън терена, като записа 139 мача с 45 гола. Историята между Рома и Ла Хоя продължава да пише нови страници. Нека продължим напред заедно, Пауло!”, гласи изявлението на клуба.

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Снимки: Gettyimages