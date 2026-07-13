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Дибала вече е преподписал с Рома

  • 13 юли 2026 | 07:27
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Дибала вече е преподписал с Рома

Аржентинският нападател Пауло Дибала е решил да остане в Италия и вече е подписал нов договор с Рома, твърди авторитетният спортен журналист Фабрицио Романо.

Според източник, новият договор на Дибала с Рома е подписан. Официалното обявяване на удължаването се очаква скоро. Срокът на договора на аржентинеца все още не е разкрит.

Миналият сезон нападателят изигра 27 мача за Рома във всички турнири, отбелязвайки три гола и давайки осем асистенции. Той е с римляните от лятото на 2022 г. Трансферната му стойност се оценява на 5 милиона евро.

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