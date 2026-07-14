Довбик е пред трансфер в Аякс

Украинският нападател на Рома Артьом Довбик може да продължи кариерата си в Аякс.

Според информации от Италия, клубът от Амстердам следи ситуацията около 29-годишния футболист от няколко седмици и в близко бъдеще може да отправи официална оферта за закупуването му.

Рома няма намерение да продава играча на загуба и очаква да получи за него сума от поне 23 милиона евро. Предполага се, че Аякс е готов да се доближи до тези финансови изисквания, за да осъществи преминаването на украинеца.

В същото време, интерес към Довбик проявява и Дженоа. Старши треньорът на генуезкия клуб Даниеле Де Роси има желание да работи отново с нападателя и би искал да го види в своя отбор.

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Снимки: Gettyimages